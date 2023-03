Rinnovo Zaccagni: ecco la richiesta dell’esterno a Lotito

La trattativa per il rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio è pronta ad entrare nel vivo: ecco la richiesta dell’esterno a Lotito

Mattia Zaccagni è diventato uno dei perni della Lazio di Maurizio Sarri. Con i 9 gol all’attivo in stagione è insieme a Ciro Immobile il miglior marcatore dei biancocelesti.

Come riferisce Il Tempo, sono entrate nel vivo le trattative per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025. Per prolungare fino al 2027 Zaccagni ha chiesto a Lotito un ingaggio da 3 milioni di euro rispetto agli 1.8 percepiti attualmente. La palla passa al Presidente.