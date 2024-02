Rinnovo Zaccagni, la Lazio stringe: ecco la nuova offerta per convincerlo

Rinnovo Zaccagni, la Lazio stringe per l’acquisto dell’esterno: c’è la nuova offerta per convincerlo ad accettare

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Lazio è pronta a presentare una nuova offerta per convincere Mattia Zaccagni a rinnovare, visto l’attuale contratto che va in scadenza nell’estate del 2025.

L’ingaggio dell’esterno potrebbe passare dagli attuali 2 milioni di euro fino a 3 più bonus, tagliando così fuori possibili offerte di club interessati al giocatore biancoceleste.