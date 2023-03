Rinnovo Zaccagni-Lazio, si muove Lotito: maxi aumento per Pasqua. Il club biancoceleste vuole blindare il suo esterno

Come raccontato dal Corriere dello Sport in questi giorni si sono riallacciati i rapporti tra Claudio Lotito e Mario Giuffredi, procuratore di Mattia Zaccagni, per l’adeguamento del contratto.

Ora Zaccagni guadagna 1,8 milioni a stagione, le richieste con i bonus potrebbero arrivare a 3 milioni. Una fumata bianca con la Lazio potrebbe arrivare già intorno a Pasqua.