Rinnovo Zaccagni, scoppia una grana in casa Lazio. Era in programma l'incontro ma l'agente... Il retroscena

Rinnovo Zaccagni, scoppia una grana in casa Lazio per il futuro dell’esterno biancoceleste. Era in programma l’incontro, ma ora…

Come spiega il Corriere dello Sport, in casa Lazio non sono naturalmente piaciute le parole di Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni che ha sparato a zero sul tema rinnovo del suo assistito.

Secondo il quotidiano era in programma un incontro tra le parti, con Fabiani che ha sensibilizzato il presidente Lotito sul tema dei prolungamenti, ma ora bisognerà valutare il da farsi. Le dichiarazioni del procuratore hanno fatto scoppiare una nuova grana in un momento in cui non ce n’era sicuramente bisogno.