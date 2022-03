Rinnovo Strakosha, Tare riallaccia i contatti, Sarri contrario. Le ultime

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio avrebbe riallacciato i contatti con Strakosha per il rinnovo di contratto ma Sarri preme per un nuovo portiere

La Lazio non ha ancora perso le speranze per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Thomas Strakosha. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Tare nelle ultime settimane avrebbe riallacciato i contatti per cercare di non perdere a zero l’ennesimo patrimonio tecnico dopo l’addio praticamente certo di Luiz Felipe.

Tuttavia a volontà della società non coincide con quella di Sarri: il tecnico infatti spinge per un nuovo numero uno. La vicenda potrebbe in parte incidere anche sul rinnovo del tecnico.