Rinnovo Strakosha, si apre uno spiraglio? Le ultime sul portiere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Strakosha: potrebbe cambiare lo senario intorno al portiere della Lazio. Rinnovo possibile

Importanti novità sul futuro di Thomas Strakosha, portiere in scadenza a giugno e autore di una buona stagione dopo un inizio stentato.

Data per certa la partenza di Luiz Felipe, che non rinnoverà il proprio contratto, si sarebbe aperto uno spiraglio per la permanenza dell’estremo difensore albanese. Lotito non vuole perdere anche lui a zero (come Patric e Ramos) e quindi ha intenzione di iniziare una trattativa per il rinnovo. Lo riporta Repubblica.