Rinnovo Strakosha, la Lazio vuole strappare la firma al portiere ma studia l’alternativa: Sergio Rico è un’ottima occasione

Sono tante le incognite legate al futuro della Lazio. Tra queste, c’è anche il rinnovo di Strakosha: la società sa che perderlo a zero sarebbe dannoso e – come riportato da Gazzetta.it – userà ogni arma per convincerlo a rimanere. Se non dovesse riuscire a strappare il sì del portiere, però, l’alternativa più quotata sarebbe Sergio Rico.

Il numero uno del PSG – attualmente tra le fila del Maiorca – sembra essere un’ottima occasione a costi contenuti, oltre al fatto che Luis Alberto potrebe fare da ambasciatore per il trasferimento. I due sono infatti molto amici e, solo ieri, lo spagnolo ha pubblicato un selfie che li ritrae insieme.