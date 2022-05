Vertice Lotito Sarri, prove di rinnovo: servono garanzie sul mercato

Ieri è andato in scena un nuovo vertice tra Lotito e Sarri: l’incontro è stato positivo, ma il tecnico vuole garanzie sul mercato

Un nuovo vertice per disegnare i contorni del futuro della Lazio. Dopo quasi un mese, Lotito e Sarri sono tornati a parlare: un incontro concreto e positivo, in cui si è spaziato di mercato e scelte da fare. Il discorso del rinnovo è rimasto sempre sullo sfondo: per firmare, serve prima avere chiare alcune mosse che farà la società.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i punti da discutere sono numeorsi: serviranno giocatori adatti al suo tipo di calcio e qualche innesto per rimpiazzare i partenti (sicuramente Luiz Felipe, Strakosha e Leiva). Sarri vorrebbe sicuramente avere più voce in capitolo o almeno la possibilità di avallare o meno certe scelte.