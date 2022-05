Strakosha ai saluti. La Lazio non è riuscita a trattenere il giocatore che, a fine contratto, potrebbe accasarsi al Fulham

Se la Lazio è riuscita a convincere Patric, altrettanto non può dirsi per Strakosha.

Nonostante i tentativi fatti per trattenere il portiere, il suo futuro non sarà in biancoceleste: come riportato da La Repubblica, infatti, a fine stagione saluterà il club. Stando al quotidiano, Thomas potrebbe accasarsi al Fulham.