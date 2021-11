Claudio Lotito vuole blindare Maurizio Sarri: in programma un vertice con l’allenatore per progettare il futuro a partire dal rinnovo

Avanti insieme. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, nonostante un inizio di campionato abbastanza altalenante Maurizio Sarri ha il pieno appoggio della società.

Proprio in virtù di quest’ultimo aspetto, a breve dovrebbe avvenire un vertice tra il tecnico toscano e il presidente Claudio Lotito. L’obiettivo è quello di concentrarsi sul presente e contemporaneamente programmare il futuro, prolungando il contratto, in scadenza nel 2023 e pianificando il mercato in cui gli investimenti ideali sarebbero un difensore centrale e una mezzala che abbia caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. Ci vorrà tempo intanto Lotito, la Lazio e Sarri fanno le prove generali per andare avanti insieme.