Rinnovo Sarri, il bilancio ritarda la firma: la situazione

Il rinnovo di Sarri sarebbe legato a questioni di bilancio della Lazio: la situazione

Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio dovrebbe proseguire ancora senza problemi anche nella prossima stagione. Lotito ha massima fiducia nell’allenatore, che comunque ha chiesto almeno 6 rinforzi in estate, ma al momento ci sarebbe un intoppo per concludere il tutto.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, la firma sul rinnovo di Sarri non sarebbe ancora arrivata per questioni legate al bilancio. Il patron della Lazio starebbe infatti aspettando l’approvazione della semestrale per valutare ulteriormente il futuro della panchina.