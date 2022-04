Sarri: «Futuro? Mi condizioneranno solo le parole del presidente»

Mister Sarri, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato anche del suo futuro: ecco le sue parole in conferenza stampa

A poche ore dalla gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan, mister Sarri è intervenuto nella canonica conferenza stampa. Tra le tante domande, inevitabile anche quella sul futuro:

FUTURO – «Io non mi faccio condizionare da un finale di stagione, perchè ci sarebbero duemila fattori. Mi faccio condizionare solo dalle parole del presidente e null’altro. Nel calcio i contratti non servono a niente, possono averne anche uno da 10 anni, ma se non sono in sintonia vado via e viceversa».

CLASSIFICA E GIUDIZIO AL SUO LAVORO – «L’ho sempre detto, sarebbe più preoccupante arrivare quinti senza la sensazione di aver costruito qualcosa, che arrivare ottavi avendo invece costruito. La classifica punto a punto sarà determinata dagli episodi, mi interessa relativamente poco».