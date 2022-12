Rinnovo Romero, annuncio atteso a breve: i dettagli

Tutto fatto per il rinnovo di Luka Romero con la Lazio: l’annuncio ufficiale è atteso con l’apertura del mercato di gennaio

In casa Lazio si attende con trepidazione l’annuncio ufficiale del rinnovo di Luka Romero. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, l’accordo è stato raggiunto da tempo con Lotito che si è mosso in anticipo per evitare la partenza dell’argentino a parametro zero il prossimo 30 giugno.

L’accordo prevede un prolungamento fino al 2026 con l’ingaggio che verrà raddoppiato rispetto agli attuali 300mila euro. L’ufficialità è attesa con l’apertura del prossimo mercato di gennaio.