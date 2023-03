Rinnovo Romero, speranze ridotte al lumicino: cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, si complica maledettamente il rinnovo di Luka Romero: troppa la commissione richiesta da Ramadani

Il futuro di Luka Romero è sempre più lontano dalla Lazio. Come riferisce Il Tempo, dopo aver trovato l’accordo nel mese di novembre per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, le trattative si sono interrotte per le commissioni troppo elevate richieste dal procuratore Ramadani.

Lotito infatti ritiene eccessiva la richiesta di 5 milioni di euro: ad oggi lo svincolo è l’ipotesi più probabile.