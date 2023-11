Rinnovo Romagnoli, spunta la promessa di Lotito: la situazione

Rinnovo Romagnoli, spunta il retroscena: promessa di Lotito al difensore centrale leader dei biancocelesti

Alessio Romagnoli è il vero leader del reparto difensivo della Lazio. Il centrale ex Milan non ha saltato neanche un minuto in questo avvio di stagione andando oltre gli acciacchi fisici.

Come riporta Il Messaggero, la scadenza fissata al 2027 fa dormire sonni tranquilli al club biancocelesti di cui peraltro Romagnoli è da sempre tifoso. Tuttavia Lotito deve onorare la promessa fatta dopo la qualificazione in Champions: prolungamento fino al 2028 con adeguamento dell’attuale ingaggio da 3 milioni di euro netti.