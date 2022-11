Rinnovo Pedro, Sarri vuole convincere lo spagnolo a rimanere

Rinnovo Pedro, Xavi e il Barcellona chiamano il giocatore. Sarri vuole convincerlo a rimanere un altro anno

In casa Lazio si continua a programmare il futuro, passando per i rinnovi dei big. Quello di Lazzari è diventato ufficiale, si continua a lavorare su quello di Cataldi (sempre più vicino) e per quello di Milinkovic. Il club però vorrebbe trattenere anche un’altra colonna della squadra: Pedro.

Lo spagnolo – che è diventato importantissimo per il gruppo, fuori e dentro al campo – ha il contratto in scadenza nel 2023, ma a tentarlo ci sarebbero le lusinghe di Xavi che vorrebbe riportarlo a Barcellona.

Come riporta il Corriere della Sera, Sarri vuole convincere il suo pupillo a rimanere almeno un altro anno, poi la palla passerà al giocatore stesso.