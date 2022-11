Milinkovic-Savic, rinnovo con clausola rescissoria? La cifra

Continua a tenere banco in casa Lazio il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic: possibile inserimento di una clausola rescissoria

Un Mondiale da giocare da protagonista per affermarsi anche a livello internazionale e non solo in Italia dove ha scritto pagine di storia. Sergej Milinkovic-Savic domani debutterà a Qatar 2022 e la Lazio seguirà con estremo interesse le prestazioni del serbo visto che al ritorno alla base si dovrà giocare la fondamentale partita del rinnovo.

Dopo 314 presenze, Milinkovic deve molto al club capitolino, perciò ad oggi è impensabile che gli voglia fare un torto avvicinandosi alla scadenza del 2024 senza sviluppi. È anche vero però che per far sì che il rinnovo diventi realtà bisognerà pensare al bene di tutti e una clausola rescissoria sarebbe l’alternativa giusta. Una via di mezzo tra gli oltre 100 milioni pretesi da Lotito e i 40 dell’entourage del serbo, praticamente tra i 60 e i 70 milioni. La Juventus dal canto suo resta spettatrice interessata, pronta a offrire oltre 6 milioni annui al centrocampista a differenza dei 5 (compresi bonus) della Lazio. Lo riporta Il Messaggero.