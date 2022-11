Rinnovo Pedro, riflessioni in corso: Barcellona sullo sfondo?

Pedro continua a riflettere sul suo rinnovo con la Lazio. E sullo sfondo potrebbe esserci addirittura il Barcellona

A provare a fare il punto è stato lo stesso diretto interessato, ma la questione del rinnovo di Pedro continua a tenere banco in casa Lazio.

I biancocelesti vorrebbero provare a convincere a firmare il prolungamento per almeno un’altra stagione. Ma, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sullo sfondo ci sarebbe l’interesse mostrato dal Barcellona per riportarlo a casa. A muoversi in prima persona sarebbe stata Xavi, suo compagno di squadra e che lo vorrebbe come uomo fidato.