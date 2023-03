Rinnovo Pedro, aleggia il mistero: spunta un bonus pro Roma

Il rinnovo di Pedro con la Lazio è avvolto ancora nel mistero mentre la scadenza si avvicina inesorabile: c’entra la Roma

Il matrimonio tra Pedro e la Lazio rischia di finire al termine della stagione, alla naturale scadenza del contratto firmato nell’estate 2021. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, sul rinnovo dello spagnolo aleggia il mistero.

Inizialmente ci si aspettava una risposta all’offerta di Lotito entro febbraio, poi i discorsi, anche per l’inserimento del Tenerife, sono slittati addirittura a fine stagione. La questione sarebbe legata ad un bonus che Pedro dovrebbe versare alla Roma in caso di nuovo accordo con la Lazio. Non sono presenti molti dettagli riguardo a questo accordo (ancora da confermare tralatro), come non è neanche chiaro se si annullerebbe una volta scaduto, permettendo così alle due parti di trattare senza dover riconoscere nulla a terzi. Il mistero si infittisce.