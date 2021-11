Le novità in merito al rinnovo di Ospina col Napoli fanno sorridere la dirigenza biancoceleste, che attende pazientemente ulteriori sviluppi

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la dirigenza del club partenopeo non avrebbe alcuna intenzione di andare ad aumentare l’ingaggio del portiere colombiano, che dunque potrebbe davvero lasciare la Campania.

L’eventualità che l’ex Arsenal possa andare via a parametro 0 potrebbe presto trasformarsi in certezza, con la Lazio che non perderebbe tempo, vista la probabile partenza di Strakosha, direzione Newcastle.

Sul calciatore azzurro però non ci sarebbe solo l’interesse dei capitolini, ma anche quello della Juventus, che dunque potrebbe creare più di un problema ai piani della dirigenza laziale.