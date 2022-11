Rinnovo Milinkovic, vertice tra Lotito, Tare e Sarri: la situazione

Si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Milinkovic-Savic: mercoledì vertice tra Lotito, Tare e Sarri

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic, attualmente in scadenza a giugno del 2024. Come riportato da Il Messaggero, mercoledì sera a Formello c’è stato un vertice tra Lotito, Tare e Sarri per decidere una strategia comune.

Inizialmente all’incontro avrebbe dovuto partecipare anche Kezman, procuratore del serbo, arrivato però solo ieri in Italia e presente con Tare all’Olimpico per Lazio-Monza. Lotito avrebbe comunicato a Tare che la partita sul suo prolungamento triennale con i biancocelesti si intreccia a doppio filo con quello del classe ’95: se Tare riuscirà a strappare il sì al rinnovo anche il suo automaticamente andrà in porto. Si cercherà in questo senso di placare gli animi dopo le uscite, estive e più recenti, del patron che aveva valutato il calciatore non meno di 120 milioni di euro. L’offerta da 5 milioni, bonus compresi, è stata fatta ufficiosamente trapelare: saranno giorni e settimane molto calde.