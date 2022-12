Rinnovo Milinkovic, Tare attende l’arrivo di Kezman: la situazione

Nelle prossime settimane entrerà nuovamente nel vivo la questione legata al rinnovo di Milinkovic: Tare attende l’arrivo di Kezman

Le prossime settimane in casa Lazio non saranno importanti solo in ottica preparazione alla gara con il Lecce del prossimo 4 gennaio, la prima del nuovo anno.

Come riporta Il Messaggero, tornerà ad essere particolarmente calda la questione legata al rinnovo di Milinkovic-Savic. Tare, DS dei biancocelesti, è in attesa dello sbarco in Italia di Mateja Kezman, procuratore del serbo. Da risolvere c’è anche la questione Kamenovic: per lui possibile prestito vista la poca considerazione di Sarri nei suoi confronti.