Rinnovo Milinkovic, il problema resta la clausola rescissoria: il punto

Nei dialoghi tra la Lazio e Kezman per il rinnovo di Milinkovic balla ancora il problema relativo alla clausola rescissoria

Più passano i giorni e più in casa Lazio diventa prioritario il discorso relativo al rinnovo di Milinkovic-Savic, attualmente in scadenza a giugno del 2024.

I segnali al momento non sono positivi: l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’inserimento di un’eventuale clausola rescissoria. Lotito ne ha proposta una da 70 milioni di euro ma Kezman, agente del serbo, non ha dato segnali di apertura. Il procuratore aspetta offerte per il classe ’95: i 18 mesi alla scadenza dell’attuale accordo rappresentano una pericolosa arma a suo favore.