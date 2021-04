Rinnovo Marusic, la Lazio vuole blindare il suo jolly: la situazione

Rinnovo Marusic, Lazio a lavoro per trattenere il montenegrino in biancoceleste: prima di tutto, il ritocco dell’ingaggio

Una seconda vita per Adam Marusic. Il montenegrino è rinato, ritrovando una continuità insperata che lo ha reso una vera e propria certezza per Inzaghi. Ora la Lazio vuole blindarlo: già nella scorsa stagione era stato attenzionato dal PSG, adesso è giusto mettersi attorno al tavolo delle trattative e parlare di rinnovo.

Come ricorda Il Messaggero, l’agente del ragazzo è lo stesso di Milinkovic ed ha ottimi rapporti sia con Tare che con la società. Il contratto di Marusic – che ha una base annua di ingaggio di 800mila euro – è in scadenza nel 2022: quindi, in primis, si parlerà di ritocco dell’ingaggio. I primi contatti tra le parti ci sarebbero già stati e, anche se si parla di un po’ di distanza per l’accordo, la strada sembra comunque quella giusta per trattenerlo in biancoceleste.