Mercato Lazio, non solo Kamenovic: a caccia di baby per una big

Mercato Lazio, la dirigenza vuole puntare sui giovani: non solo Kamenovic, seguiti anche Gallo e Parisi protagonisti in Serie B

Puntare sui giovani, scommettere sui talenti e dare fiducia a giocatori poco blasonati: è la politica dei piccoli passi di Igli Tare, la stessa che ha fatto nascere alla Lazio grandi campioni.

La dirigenza deve svecchiare la rosa e per farlo ha deciso di puntare su forze fresche: per giugno, infatti, è stato già bloccato Kamenovic.

Il gigante serbo (che andrà a rafforzare la difesa) non sembra essere l’unica soluzione baby: come riportato da La Gazzetta dello Sport – il ds starebbe seguendo per la corsia di sisnistra sia Parisi dell’Empoli che Gallo del Lecce, entrambi messi in mostra in Serie B.