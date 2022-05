Rinnovo Marusic, Il Messaggero: «Ha firmato fino al 2026»

Rinnovo Marusic, secondo quanto riportato da Il Messaggero il giocatore si sarebbe legato alla Lazio fino al 2026

Non solo Milinkovic Savic, Kezman a lavoro anche per Marusic. Mentre per il Sergente è pronto a dare il meglio per organizzare un’asta al rialzo, al terzino ha assicurato un futuro ancora a tinte biancocelesti.

Come rivelato da Il Messaggero, Marusic – che ad agosto aveva già firmato il prolungamento di contratto per altri due anni – ha messo la firma sul rinnovo fino al 2026.