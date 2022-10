Rinnovo Luka Romero, la Lazio prepara un quinquennale: i dettagli

In casa Lazio si pensa al rinnovo di Luka Romero, che ha colpito tutti nel match di giovedì contro il Midtjylland

In casa Lazio si pensa al rinnovo di Luka Romero, che ha colpito tutti nel match di giovedì contro il Midtjylland. L’argentino è piaciuto per il suo impatto sulla partita e le sue qualità. E non è la prima volta.

Ed ecco che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, i capitolini starebbero iniziando a muoversi per blindarlo. Il suo contratto scade nel 2023, ma il 18 novembre Luka compirà 18 anni e quindi per lui dovrà esserci il primo vero contratto da professionista. Il piano della società sarebbe quello di offrirgli un quinquennale, con i contatti con l’agente Ramadani che avrebbero già preso il via. E il suo stipendio potrebbe raddoppiare: da 400 a 800mila euro.