Rinnovo Luka Romero, la firma non è mai stata così vicina

Il rinnovo di Luka Romero è sempre più dietro l’angolo. Infatti la Lazio ha deciso di puntare sul giovane esterno, che, come sottolineato dal Corriere della Sera, pare aver superato Cancellieri nelle gerarchie di Sarri.

Il suo cammino è iniziato in Europa League con il Midtjylland e poi in campionato negli ultimi 5 minuti contro la Roma, poi sempre di più con il Monza, dove è arrivato anche il suo primo gol, e con la Juventus, dove è partito titolare. Nel ritiro in Turchia sono arrivate conferme e ora, nelle prossime settimane, potrebbe arrivare l’annuncio della firma sul prolungamento fino al 2026. Insomma, il futuro è tutto dalla sua parte.