Rinnovo Luiz Felipe, in programma la riunione decisiva: gli aggiornamenti

Il rinnovo di Luiz Felipe entra nel vivo: a giorni è in programma il vertice decisivo per capire se il brasiliano continuerà in biancoceleste

Quelli appena iniziati potrebbero essere gli ultimi sei mesi di Luiz Felipe alla Lazio. Il difensore centrale brasiliano ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora deciso se rinnovare il proprio accordo, forte degli interessi di Milan e Inter che lo preleverebbero volentieri a costo zero.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto l’incontro decisivo tra l’entourage di Luiz Felipe e la Lazio per capire se ci sono i margini per arrivare ad un accordo. Sarri è sicuro della permanenza, tanto da considerarlo già un punto fermo anche del prossimo anno. Se si dovesse arrivare alla clamorosa fumata nera, anche le strategie di mercato invernali dei biancocelesti cambierebbero: in caso di buona offerta infatti il brasiliano verrebbe lasciato andare e a quel punto si aprirebbe la caccia al sostituto. Si preannunciano giorni caldi.