Rinnovo Luiz Felipe, forte inserimento del Betis Siviglia: i dettagli

La Lazio è fiduciosa di arrivare al rinnovo di Luiz Felipe ma deve registrare il forte inserimento del Betis Siviglia. Le ultime

In Casa Lazio tiene ancora banco la questione relativa al rinnovo di Luiz Felipe. Il centrale è in scadenza il prossimo 30 giugno e per rinnovare chiede un quadriennale a 2.5 milioni di euro all’anno. I biancocelesti sperano di chiudere la partita ad una cifra leggermente inferiore (2.2, bonus inclusi).

Tuttavia, come riportato da ElDesmarque, la situazione potrebbe complicarsi a causa dell’inserimento del Betis Siviglia che vorrebbe accaparrarsi Luiz Felipe a parametro zero in estate. Il club spagnolo ha proposto un quadriennale con cifre vicinissime a quelle richieste dal calciatore alla Lazio. Il brasiliano continua a dare la priorità al rinnovo ma serve un’accelerazione decisa nei prossimi giorni.