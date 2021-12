Rinnovo Luiz Felipe, Schira: «Accordo a un passo»

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio sarebbe davvero a un passo

«Luiz Felipe è a un passo dal prolungare il suo contratto con la Lazio fino al 2026 a 2.5 milioni all’anno», queste le sue parole in un tweet apparso sul suo profilo.

#LuizFelipe is one step away to extend his contract with #Lazio until 2026 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/K2y7ZVDUe7

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 11, 2021