Rinnovo Lazzari, da partente e certezza: la Lazio vuole blindare il terzino

Rinnovo Lazzari, da partente a certezza: il contratto scade nel 2024, ma la Lazio vuole blindarlo

Manuel Lazzari è stato tra i giocatori che più hanno risentito del passaggio di panchina da Inzaghi a Sarri: nonostante la piena fiducia dell’allenatore e il tanto impegno, sono state tante le difficoltà vissute dal giocatore. A gennaio si è parlato addirittura di cessione e di contatti avviati con il Torino.

In poche settimane, però, Lazzari ha campiuto una metamorfosi imparando a gestire con grande precisione sia la fase di copertura, senza perdere l’abilità negli inserimenti.

Il contratto che lo lega alla Lazio è in scadenza nel 2024, ma la società non vuole più lasciarlo andare e – come riportato dal Corriere della Sera – il suo rinnovo è in cima alla lista tra le cose da fare, per fondare la squadra del futuro.