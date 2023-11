Rinnovo Kamada, la Lazio attende: la situazione legata al giapponese, in scadenza a fine anno

Come riportato da TMW, sono giorni di riflessioni in casa Lazio per quanto riguarda alcuni rinnovi, tra cui quello di Daichi Kamada, arrivato in estate.

Il giapponese è in scadenza a giugno 2024 ed in società si sta ancora valutando sul da farsi: ad oggi la situazione è ferma, ma ci potrebbero essere aggiornamenti nelle prossime settimane.