Lazio, situazione rinnovi in stallo: Lotito aspetta una cosa. Ecco le ultime sulla situazione

Come riporta TMW, nonostante le tante scadenze a giugno 2025, il presidente della Lazio Lotito ha messo tutti quanti i rinnovi in stand-by, aspettando l’evoluzione di alcune situazioni. Qualcuno ha già dimostrato l’intenzione di andare via, come Marusic, che ha già avuto contatti con l’Arabia Saudita.

L’unica priorità è quella di Felipe Anderson, perché è in scadenza nel 2024, anche se ha manifestato la voglia e l’intenzione di rimanere, l’idea è quella di riprendersi lo stipendio che aveva quando ha lasciato il West Ham verso i 3,5 milioni magari con un triennale fino al 30 giugno del 2027. La dirigenza è al lavoro, la distanza si è assottigliata ma non ancora abbastanza per respirare grande ottimismo.

Gli altri, invece, sono tutti fermi. Per Kamada c’è un accordo a valutare a fine stagione. Per Pedro si vedrà più avanti, Sepe e Guendouzi sono in prestito appunto fino a giugno. Stand by, invece, per Vecino e Hysaj, ma soprattutto per Zaccagni. Per quest’ultimo c’è la promessa di prolungare l’accordo oltre il 2025, ma per ora tutto è ancora fermo.