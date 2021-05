Rinnovo Inzaghi, è ancora attesa: tutto passa dalla Champions?

Il rinnovo di Inzaghi continua a tenere banco in casa Lazio. Ma qual è la situazione? Ecco tutte le ultime da Formello

La corsa Champions è senza alcun dubbio l’attrazione principale, ma in casa Lazio non si può non parlare del rinnovo di Simone Inzaghi. Perché tutto pare essere avvolto dal mistero.

SITUAZIONE – I tifosi iniziano ad avere un po’ di ansia e di cattivi pensieri. Eppure, come ricordato dall’edizione odierna de La Repubblica, entrambe le parti in causa confermano la volontà di andare avanti insieme. La sensazione è che il tanto atteso incontro andrà in scena a fine campionato. Ed è per questo che non può essere escluso che molto potrebbe passare dalla qualificazione in Champions, che aumenterebbe inevitabilmente il potere contrattuale del tecnico piacentino.