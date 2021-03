Rinnovo Inzaghi, presto un incontro con Lotito: la situazione

Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo, ma la sua volontà non è messa in discussione. Nelle prossime settimane, previsto un incontro con Lotito

La firma sul rinnovo di Inzaghi non è ancora arrivata, ma la volontà delle parti non è in discussione. Il tecnico biancoceleste è ora concentrato sugli impegni della Lazio, ma l’incontro con Lotito è già in programma: «Col Presidente c’è grandissima sintonia», ha dichiarato in conferenza stampa.

Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, il tecnico dovrebbe ritrovarsi col presidente tra la fine di marzo e i primi di aprile. Il rinnovo può legare il tecnico fino al 2023 o addirittura al 2024.