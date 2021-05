Futuro Inzaghi, voci dall’Inghilterra: sul tecnico c’è il Leicester

Il futuro di Simone Inzaghi continua inevitabilmente a tenere banco. Ed ecco che arrivano dei rumors anche dall’Inghilterra

Oggi potrebbe esserci il tanto atteso e decisivo incontro con il presidente Lotito, ma il futuro di Simone Inzaghi è ancora tutto da chiarire. E di certo, per il tecnico piacentino, non mancano le pretendenti.

SIRENE INGLESI – Come riportato da Il Corriere dello Sport, sembra essere ormai tramontata l’ipotesi Napoli, nonostante l’allenatore biancoceleste sia una sorta di pallino del patron De Laurentiis. E se l’ombra della Juventus pare essere sempre presente, voci e rumors arriverebbero direttamente dall’Inghilterra. Infatti il Leicester, in lotta per un posto in Champions, avrebbe messo gli occhi proprio su Inzaghi. La priorità però, come ha chiarito più volte lo stesso Simone, resta comunque il rinnovo con la Lazio.