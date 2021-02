Rinnovo Inzaghi, oggi l’incontro a Formello: i dettagli

Giorni decisivi per il rinnovo di Inzaghi. Lotito è pronto a presentare il suo piano per trattenere il mister alla Lazio: presto la fumata bianca

Adesso è davvero tutto pronto, manca solo la firma. Inzaghi è pronto a prolungare il suo rapporto con la Lazio e il presidente Lotito a blindare il suo tecnico: oggi è il giorno decisivo e le parti si incontreranno a Formello per discutere del contratto.

Come riporta il Corriere dello Sport, il patron biancoceleste ha avanzato la sua proposta: scadenza nel 2024 (prolungamento di altri tre anni) e ingaggio con base di 2,5 milioni bonus legata ai risultati (arriverebbe a 2,7 con la Lazio piazzata tra le prime sei dal campionato; a 2,9 se qualificata in Champions League). Mancano solo i dettagli per quanto riguarda i compensi dello staff, ma la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di 48 ore e confermare il fortissimo legame tra società e allenatore.