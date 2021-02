Lotito: «Rinnovo Inzaghi? Nessun problema, c’è un grande rapporto»

Le dichiarazione del presidente Lotito su Inzaghi e il rinnovo, a margine della presentazione di Carolina Morace

Sono passati quasi 5 anni dall’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, chiamato a ricomporre un ambiente frantumato nella primavera del 2016. La scelta del tecnico piacentino si è rivelata più che azzeccata, portando alla formazione biancoceleste qualità, spessore internazionale e soprattutto risultati. A margine della presentazione di Carolina Morace, il presidente Lotito è intervenuto sul tema rinnovo: «La società ha fatto una proposta e con Inzaghi c’è una grande intesa e rapporto, sul piano umano e professionale. Non penso che ci siamo problemi da parte mia e sua per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste, in termini pratici e di forza. Questa Lazio pesa in termini di organizzazione, ruolo e credibilità nazionale e internazionale. Non c’è nessun appuntamento, qui non ci sono i piccioni viaggiatori che mandano i messaggi. Ci sentiamo tutti i giorni, tra me e Simone non ci sono né segreti né problemi. L’unico problema che c’è è il tempo perché io non ci sono quasi mai e lui è preso da mille cose. Il giorno prima del match contro l’Atalanta io sono andato a Formello per salutare la squadra e non sono riuscito nemmeno a vederlo perché lui era in conferenza stampa. Ci sono situazioni che prescindono, che non devono essere sottoposte a dietrologie».

