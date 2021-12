Rinnovo Insigne, sondaggio della Lazio per il capitano del Napoli: le ultime

Insigne Lazio, colpo di scena! Sondaggio per il capitano del Napoli che non trova l’intesa con De Laurentiis per il rinnovo

Come riporta il Corriere dello Sport la trattativa per il rinnovo di Insigne è in stallo totale. De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni ma lui ne vorrebbe 5.

In questi mesi si sarebbero registrati sondaggi di Inter, Milan, Lazio e Juventus anche se l’unica offerta concreta sarebbe quelle del Toronto (7 milioni a stagione per i prossimi quattro anni). Tare potrebbe decidere di affondare il colpo per prelevare a parametro zero quello che rappresenta un vero e proprio pallino per Sarri.