Rinnovo Felipe Anderson, la mossa di Lotito: cosa ha fatto il patron dopo Napoli Lazio

Rinnovo Felipe Anderson: importante mossa di Lotito dopo i due assist dell’esterno in Napoli-Lazio. Tutti i dettagli

Felipe Anderson, nonostante un inizio di stagione sottotono con zero gol e solo tre assist all’attivo, resta un uomo cardine della Lazio di Maurizio Sarri.

Il Messaggero oggi in edicola svela un interessante retroscena: dopo la superba gara contro il Napoli al Maradona, Lotito ha convocato il suo entourage per porre le basi di un nuovo rinnovo triennale dopo quello firmato nel 2021 e attualmente in scadenza al termine dell’attuale stagione. L’intesa è stata trovata sulla base di 2.8 milioni a stagione: manca solo l’annuncio che potrebbe far svoltare mentalmente il ragazzo.