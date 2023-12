Rinnovo Felipe Anderson, fase di stallo: il brasiliano ha un desiderio ma Lotito...

Rinnovo Felipe Anderson, fase di stallo tra le parti: il brasiliano non vorrebbe lasciare il club a zero ma Lotito deve accontentarlo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Felipe Anderson resta un tema apertissimo del calciomercato Lazio.

Lotito ha messo sul piatto un prolungamento fino al 2027 da 3.5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, mentre il brasiliano, che non vorrebbe lasciare il club a zero, ne ha chiesti 4. Lotito al momento non intende accontentarlo anche a causa di un rendimento molto al di sotto delle attese (solo un gol e 5 assist). L’addio non è più un’ipotesi impossibile.