Rinnovo Felipe Anderson, clamoroso retroscena: la sorella agente infuriata con Lotito! Addio vicino, cosa è successo

Rinnovo Felipe Anderson, clamoroso retroscena: la sorella agente infuriata con Lotito per l’incontro disatteso a Formello

Si complica in maniera quasi definitiva il rinnovo di Felipe Anderson, tema apertissimo del calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, la sorella agente del brasiliano è infuriata con Lotito per l’incontro, programmato e poi disatteso, a Formello della settimana scorsa.

Se nei prossimi giorni non ci si siederà ad un tavolo per risolvere la situazione i dialoghi si interromperanno definitivamente. Tra Felipe Anderson e la Lazio, dopo il ritorno dell’estate 2021, siamo al dentro o fuori.