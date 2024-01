Rinnovo Felipe Anderson-Lazio: situazione ancora in stand-by, ma il brasiliano resta nella lista dei desideri della Juve

Come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Juve continua ancora a seguire da lontano la situazione del rinnovo di Felipe Anderson alla Lazio, in scadenza di contratto a giugno.

⚪️⚫️ Juventus keep following Felipe Anderson situation at Lazio, as he’s out of contract in June.

Felipe remains on Juve list as reported back in December ⤵️🇧🇷 https://t.co/PEgUzWOKOr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024