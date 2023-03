Rinnovo Felipe Anderson, c’è l’intesa tra le parti: firma imminente

La Lazio e Felipe Anderson hanno trovato l’intesa per il rinnovo del contratto del brasiliano attualmente in scadenza nel 2024

Ci siamo per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, le parti hanno raggiunto l’intesa per estendere al 2027 l’attuale accordo in scadenza a giugno del 2024.

L’ingaggio attuale passerà dagli attuali 2 milioni a 3, comprensivi di bonus. La firma è ormai da considerarsi imminente.