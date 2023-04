Rinnovo Felipe Anderson: chiesto lo stipendio che prendeva in Premier? Ultime

Proseguono le trattative per il rinnovo di Felipe Anderson: il brasiliano avrebbe chiesto lo stesso stipendio che percepiva in Premier

Tra gli argomenti più importanti del calciomercato Lazio c’è anche quello relativo al rinnovo di Felipe Anderson:

E’ in scadenza nel 2024, aveva firmato solo per tre anni, anche per lui c’era una promessa di rinnovo a cifre superiori. Lasciando il West Ham, pur di tornare alla Lazio, si era decurtato lo stipendio. In Inghilterra guadagnava 3.5 milioni di euro (al cambio con la sterlina), ha accettato uno stipendio di 2.5 milioni più bonus. Lotito sa che i risparmi ottenuti negli ultimi due anni sono destinati a svanire. Gli exploit in campo e la qualificazione in Champions aumentano i costi di gestione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.