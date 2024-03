Rinnovo Felipe Anderson, c’è la svolta. Lotito avvisa il brasiliano: «Ci vediamo a Formello». Cosa può succedere

Rinnovo Felipe Anderson, incontro fissato a Formello per la prossima settimana: c’è quella distanza da provare a limare

Come riporta Il Messaggero, potrebbe essere vicina la svolta per quanto riguarda il rinnovo di Felipe Anderson, tema apertissimo del calciomercato Lazio. Dopo vari slittamenti e rinvii, Lotito ha convocato il brasiliano e la sua manager per la prossima settimana a Formello.

La distanza da limare tra le parti è di un milione di euro: 3.5 la proposta di Lotito, 4.5 bonus inclusi la richiesta dell’ex Porto. Sullo sfondo resta la Juve particolarmente interessata ma il brasiliano è pronto finalmente a far ripartire il dialogo con la Lazio.