Rinnovo Cataldi, passi avanti decisi: gli aggiornamenti

Danilo Cataldi e la Lazio sono ad un passo dall’intesa per il rinnovo del contratto: tutte le cifre e i dettagli

Grande ottimismo in casa Lazio per il rinnovo di Danilo Cataldi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati fatti notevoli passi avanti tra club e giocatore per raggiungere l’intesa.

Il centrocampista, in scadenza nel 2024, estenderà l’accordo al 2027 con ingaggio che passerà da 1.1 milioni a 1.5 più diversi bonus.