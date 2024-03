Rinnovi Lazio, il punto della situazione su Felipe Anderson e Zaccagni: le ultime sui due giocatori biancocelesti

Come riporta Il Messaggero, da esterni del tridente offensivo nel 4-3-3 di Sarri, Felipe Anderson e Zaccagni, passeranno ad un nuovo assetto. Si tratta del 3-4-2-1 tanto caro a Tudor, che cambierà drasticamente l’atteggiamento tattico dei biancocelesti rispetto a prima.

Per quanto riguarda i rinnovi, la Lazio vuole riprendere il discorso con entrambi. Questa settimana può essere decisiva per Felipe Anderson, ma manca l’appuntamento nonostante il contatto di qualche giorno fa. In fila dopo il brasiliano c’è Zaccagni, per il quale però non ci sono stati avvicinamenti di recente.

Il brasiliano, che guadagna 2,2 milioni, vorrebbe tornare a 3,5 netti come ai tempi del West Ham. L’entourage di Zaccagni invece chiede di passare da 1,8 milioni a oltre 3 più bonus, ma l’offerta del club arriva a stento a 3 con i premi. Il tempo comincia a esser poco considerando pure che diverse società stanno fiutando le occasioni: su tutte la Juve, che sta valutando entrambi.