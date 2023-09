Rinnovi Lazio, il club non voleva si sapesse quella notizia: questione di equilibri di spogliatoio. Ma l’indiscrezione è trapelata dalla Spagna

Come spiega il Messaggero durante la sosta in casa Lazio si inizieranno a discutere i rinnovi di Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. A luglio Lotito aveva rinviato tutto a mercato concluso per avere il quadro dei nuovi acquisti sul bilancio.

Solo Luis Alberto ha iniziato la stagione con il prolungamento: la notizia è uscita dalla Spagna e la società non voleva che si sapesse per una questione di equilibri dentro lo spogliatoio… Lo firma dello spagnolo sarà valida da lunedì.